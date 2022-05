VfB: Bleibt Tomás bei Abstieg?

Der VfB Stuttgart müsste im Abstiegsfall unter Umständen tief in die Tasche greifen, um Tiago Tomás am Neckar zu halten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besitzt Sporting Lissabon eine Rückholoption für den verliehenen Spieler, wenn die Schwaben den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Der VfB könnte Tomás dann nur halten, wenn man ihn für zwölf bis 13 Millionen Euro kauft.

Gelingt der Klassenverbleib, bleibt der 19-jährige Angreifer auf Leihbasis bis 2023 in Stuttgart. Im Anschluss könnte der VfB den Portugiesen dann für 15 Millionen Euro festverpflichten. Tomás traf in zwölf Ligaspielen für den VfB dreimal.