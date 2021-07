Arsenal verpflichtet Sambi Lokonga

Der FC Arsenal hat sich die Dienste des belgischen Top-Talents Albert Sambi Lokonga gesichert. Wie die Gunners offiziell vermelden, kommt der 21-Jährige vom RSC Anderlecht und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach kostet der Mittelfeldspieler den Premier League-Klub rund 20 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der belgische U21-Nationalspieler gehörte seit zwei Jahren zum Stammpersonal in Anderlecht. In der abgelaufenen Spielzeit stand der physisch starke Rechtsfuß in 37 Pflichtspielen für den belgischen Topklub auf dem Rasen, dabei gelangen ihm drei Assists und drei Treffer. Nun setzt Lokonga seine Karriere in der Premier League fort.