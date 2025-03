Im Sommer: Zwei BVB-Talente sicher weg?

An der Strobelallee wird im Sommer der eine oder andere Stein umgedreht. Der Kader von Borussia Dortmund soll aufgrund einer bis dato verkorksten Bundesliga-Spielzeit neu zusammengestellt werden. Schon jetzt steht offenbar fest, dass zwei Talente dabei keine Rolle spielen werden.

Denn sowohl Torhüter Marcel Lotka (23) als auch Flügelspieler Julian Hettwer (21) kehren den Schwarz-Gelben in wenigen Monaten aller Voraussicht nach mit Ablauf ihres Kontrakts den Rücken. Beide BVB-Profis kamen in der laufenden Spielzeit ausschließlich für die Zweitvertretung zum Einsatz, empfahlen sich aber für den nächsten Schritt. Nun werden sie diesen nicht in Dortmund gehen.

Hettwer, der in Liga drei bislang 18 Mal auf dem Feld stand (elf Treffer, sechs Vorlagen), zieht es zu Fortuna Düsseldorf. Vorausgesetzt, sein Arbeitspapier verlängert sich nicht doch noch automatisch um ein weiteres Jahr. Das wäre nur der Fall, sollte der frühere deutsche U19-Nationalspieler mindestens einmal für die Profis auflaufen – auch wegen einer Rückenverletzung ist das jedoch nicht abzusehen.

Lotka in Liga eins?

Unklar bleibt derweil, wohin es Lotka verschlägt. Im Winter streckten bereits einige Bundesliga-Kontrahenten die Fühler nach dem ehemaligen polnischen U-Nationalspieler aus, darunter der 1. FC Heidenheim sowie der FC Augsburg. Darüber hinaus war der 1. FC Köln dran. Eine Tendenz zeichnet sich dieser Tage nicht ab.