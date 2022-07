Gladbach holt Nachwuchsquartett um Boteli

Borussia Mönchengladbach verstärkt die U17 mit gleich vier Talenten. Tiago Pereira Cardoso (CS Fola Esch), Oumar Diallo (Racing FC Luxemburg), Bartolmiej Krysiak (SPSCH Widzew) und Winsley Boteli (Servette FC) stoßen zur Fohlenelf, wie der Bundesligist offiziell bestätigt.

Vor allem die Verpflichtung von Boteli sorgte bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit. In der Schweiz kam der 16-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 32 Tore in 29 Partien und zog damit dem Vernehmen nach auch das Interesse von Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg und dem FC Bayern auf sich.