Wolves verkünden Costa-Verpflichtung

Diego Costa ist zurück in der Premier League. Die Wolverhampton Wanderers verkünden die Verpflichtung des 33-jährigen Stürmers, „vorbehaltlich der internationalen Freigabe“. Der ehemalige spanische Nationalspieler unterschreibt bis 2023. Die Wolves können Costa trotz des Endes der Transferfrist verpflichten, da er vereinslos war.

In Wolverhampton soll der 33-Jährige die Lücke füllen, die sich durch den verletzungsbedingten Ausfall von Sommerneuzugang Sasa Kalajdzic aufgetan hat. Der 25-jährige Ex-Stuttgarter riss sich bei seinem Debüt für seinen neuen Klub das Kreuzband.

Der Vorsitzende der Wolves, Jeff Shi, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Diego Costa bei den Wolves und zurück in der Premier League willkommen zu heißen. Als Titelsammler mit einem reichen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau wird Diego etwas Einzigartiges in unsere Umkleidekabine und auf das Spielfeld bringen, und wir freuen uns auf seinen Einfluss in dieser Saison.“

Für Costa sind die Wolves die zweite Station in der Premier League. Zwischen 2014 und 2018 war der Routinier bereits für den FC Chelsea aktiv gewesen. Zuletzt stand er in Brasilien bei Atlético Mineiro unter Vertrag.