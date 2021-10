Frankfurt: Rode vor Rückkehr

Sebastian Rode kehrt nach einer überstandenen Knieverletzung zurück in den Kader von Eintracht Frankfurt. Trainer Oliver Glasner berichtet vor dem Europa-League-Match gegen Olympiakos Piräus am Donnerstag (21 Uhr), dass der Mittelfeldakteur in den vergangenen Wochen wieder trainiert hat und „es ihm soweit gut geht“.

Ob sich Rode seinen Stammplatz sofort zurück erkämpfen kann, bleibt jedoch abzuwarten. Lediglich beim Pokalaus gegen Waldhof Mannheim (0:2) stand der 31-Jährige auf dem Platz. Mit Djibril Sow (24) und Sommer-Neuzugang Kristijan Jakić (24) hat er außerdem starke Konkurrenz auf der Position im defensiven Mittelfeld.