Keine Wintertransfers für Union?

Bei Union Berlin plant man aktuell nicht, im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Es ist sinnvoll, dass der neue Trainer die Mannschaft erstmal kennenlernt. Wir haben noch den ganzen Januar, um uns Gedanken über den Kader zu machen. Nach den ersten Eindrücken werden wir uns austauschen und dann Entscheidungen treffen“, sagte Sportchef Horst Heldt auf der heutigen Antrittspressekonferenz von Trainer Steffen Baumgart und vertritt dabei dieselbe Ansicht wie der neue Übungsleiter: „Wir sollten mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Jeder soll seine Chance bekommen.“

In der Hauptstadt folgt Baumgart auf den in der vergangenen Woche entlassenen Bo Svensson. Mit einem Engagement bei seinem Ex-Verein hatte Baumgart nach seiner Freistellung beim Hamburger SV nicht gerechnet. „Union stand nicht auf meiner Liste, sondern ich habe mit zwei anderen Vereinen Gespräche geführt. Der Anruf war eine Überraschung, aber ich bin sehr glücklich darüber“, so der 52-Jährige.