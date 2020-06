Zahl des Tages: 500.000

Friedhelm Funkel wird Fortuna Düsseldorf heute im Abstiegskampf wohl nicht nur aus emotionaler Verbundenheit die Daumen drücken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde sich Vertrag des Ex-Trainers beim Klassenerhalt um ein Jahr bis 2021 verlängern. Oder ihm umgerechnet rund 500.000 Euro Gehalt einbringen. Und das, obwohl der gebürtige Neusser Ende Januar durch Uwe Rösler ersetzt wurde.

Damit es mit dem Klassenerhalt klappt, muss die Fortuna zunächst heute das Spiel bei Union Berlin gewinnen oder bei einer Niederlage auf einen Sieg des 1. FC Köln in Bremen hoffen. Im Anschluss muss dann noch die Relegation gegen den Dritten der zweiten Liga gewonnen werden. Funkel: „Ich drücke Fortuna die Daumen. Es geht mir nicht um das Geld. Ich kann mir auch so ein Butterbrot kaufen. Mir geht es darum, dass durch einen Abstieg nicht das kaputt geht, was in den letzten vier Jahren aufgebaut wurde.”