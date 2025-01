Köln: Reservist trifft Wechsel-Entscheidung

Obwohl die Hinrunde für Marvin Obuz alles andere als erfreulich verlief, will sich der 22-Jährige beim 1. FC Köln durchbeißen. Das Kölner Eigengewächs schloss einen Winter-Wechsel am Rande des Trainingslagers in Spanien mit den Worten „Nein, ich bin ja hier“ aus. Er habe mit dem Verein keine Gespräche über einen Wechsel geführt.

Gut möglich, dass sich die Wege dann im Sommer trennen. Der Vertrag des Flügelspielers, der in der Hinrunde lediglich auf 83 Minuten bei fünf Kurzeinsätzen kam, läuft zum Saisonende aus. Trainer Gerhard Struber ist überzeugt davon, dass Obuz in der Rückrunde den Durchbruch schaffen kann. „Die Gespräche mit dem Trainer sind sehr offen, gut und ehrlich. Deswegen gehe ich da ganz positiv an die Sache ran“, so der Offensivspieler. Sollte der Durchbruch tatsächlich gelingen, könnte auch ein Verbleib über den Sommer hinaus wieder zur Option werden.