Fast fix: Gladbachs Fraulo in die Eredivisie

Das Rennen um die Leihe von Oscar Fraulo ist so gut wie entschieden. Der dänische Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach schließt sich nach FT-Informationen in Kürze aller Voraussicht nach dem FC Utrecht an.

Der Abschluss der Verhandlungen hängt aktuell nur noch an der möglichen Kaufoption, wie FT erfuhr. Ob die Leihe am Ende eine solche Option beinhalten wird, soll sich innerhalb der nächsten 24 Stunden entscheiden.

Der 19-Jährige kam bei den Fohlen bisher noch nicht richtig zum Zuge. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2026. Eigentlich spielt Fraulo in den Langzeitplänen der Gladbacher noch immer eine Rolle. Utrecht würde sich allerdings gerne die Möglichkeit sichern, den Youngster dauerhaft zu verpflichten.