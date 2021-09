Zahl des Tages: 11

Jamal Musiala vom FC Bayern stellt weiter seine Qualität unter Beweis. Inzwischen kommt der 18-Jährige nach Informationen von ‚whoscored.com‘ auf elf erfolgreiche Dribblings in der laufenden Spielzeit. Für diese beeindruckende Zahl benötigte Musiala lediglich 167 Spielminuten in der Bundesliga. Nur zwei Profis haben mehr erfolgreiche Dribblings auf dem Konto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rang zwei gehört Moussa Diaby (22), der 16 Mal erfolgreich an seinem Gegner vorbeidribbeln konnte. Der Franzose benötigte dafür jedoch mehr als doppelt so viele Minuten auf dem Feld (354). Die Nummer eins ist ebenfalls ein Bayern-Spieler. Alphonso Davies (20) schaffte es in 358 Minuten sogar 19 Mal, einen Kontrahenten hinter sich zu lassen.