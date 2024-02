Geht Chelsea bei Toney all in? | Inter nicht zu halten

Riesen-Angebot für Toney

Der FC Chelsea spielt eine enttäuschende Saison. Trotz massiver Transferausgabe in den vergangenen Jahren belegt das Team von Chefcoach Mauricio Pochettino in der Liga einen enttäuschenden zehnten Tabellenplatz. Um in der kommenden Saison wieder oben mitzuspielen, planen die Verantwortlichen – wie sollte es anders sein – den Kader im Sommer zu verstärken. Oberste Priorität hat dabei offenbar Mittelstürmer Ivan Toney.

Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge soll der 27-jährige Engländer vom FC Brentford unbedingt den Weg an die Stamford Bridge finden. Dafür seien die Blues bereit, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen. Die Bees rechnen bereits mit einem Verkauf des Torjägers. 80 Millionen Pfund, also umgerechnet rund 94 Millionen Euro erhofft sich der Ligarivale. Neben Chelsea wurde Toney in der Vergangenheit auch mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Es bahnt sich ein Wettbieten an.

10 Punkte Vorsprung

Mit 4:0 hat Inter Mailand Schlusslicht US Salernitana am gestrigen Freitagabend aus dem Stadion gefegt. Mit dem Sieg bauten die Nerazzurri die Tabellenführung auf zehn Punkte aus. Es war der sechste Ligaerfolg in Serie. Kommt es beim italienischen Traditionsverein zu keinem Leistungseinbruch, dürfte ihnen der Scudetto nicht mehr zu nehmen sein.

Dessen ist sich auch die heimische Medienlandschaft bewusst. „10+“ titeln jeweils die ‚Gazzetta dello Sport‘ und der ‚Corriere dello Sport‘ und honorieren das neue Dreamteam der Mailänder: Lautaro Martínez (26) und Marcus Thuram (26). Das Sturm-Duo ist gemeinsam bereits an phänomenalen 44 Treffern in der Serie A beteiligt gewesen. Kein Wunder, dass der Argentinier sein bis 2026 datiertes Arbeitspapier vorzeitig verlängern möchte. Neuzugang Thuram ist derweil ohnehin noch bis 2028 an Inter vertraglich gebunden.