Faivre vor Ligue 1-Rückkehr

Für Romain Faivre geht es künftig wieder in der Ligue 1 auf Punktejagd. Laut ‚L’Équipe‘ steht der 26-jährige Franzose vom AFC Bournemouth vor einem Leihwechsel zu Stade Brest. Der Klub aus der Bretagne zahlt dem Bericht zufolge eine Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der vergangenen Spielzeit war Faivre nach Frankreich zum FC Lorient verliehen. Allerdings holte Bournemouth den Flügelspieler in der Winterpause zurück auf die Insel. Für die Cherries lief der Linksfuß dann aber nur fünfmal für wenige Minuten in der Premier League auf.