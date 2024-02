TSG: Lösung für Samassékou gefunden?

Diadié Samassékou könnte die TSG Hoffenheim am heutigen Deadline Day noch verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der La Liga-18. FC Cádiz Interesse am 28-jährigen Sechser. In Spanien ist das Transferfenster noch bis Mitternacht geöffnet.

Aktuell weilt der Malier mit der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup und kam dort jüngst beim 2:1-Sieg im Achtelfinale über Burkina Faso zum Einsatz. Bei der TSG war das zuletzt nicht mehr der Fall. In der aktuellen Saison steht erst eine Minute Spielzeit für Samassékou zu Buche.