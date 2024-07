BVB einig mit Couto – ein Haken bleibt

Borussia Dortmund hat die anvisierte Verpflichtung von Yan Couto offenbar mächtig vorangetrieben. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Schwarz-Gelb bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem Rechtsverteidiger über eine Zusammenarbeit erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Knackpunkt ist ein Jahr vor Vertragsende bei Manchester City jedoch die Ablöse. Dortmund ist wohl bereit, bis zu 25 Millionen Euro zu zahlen. Das ist dem englischen Meister bislang aber zu wenig. Kein Wunder, schließlich entwickelte sich Couto zuletzt prächtig.

Lese-Tipp

Medien: Füllkrug hebt Daumen für Milan-Wechsel

In der abgelaufenen Saison war der 22-jährige Brasilianer zum bereits zweiten Mal an Citys Partnerklub FC Girona verliehen. In 34 La Liga-Spielen sammelte er starke zehn Assists und schaffte es so auch in den Copa América-Kader der Seleção. Beim Turnier in den USA blieb Couto jedoch ohne Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Namhafte Interessenten für Couto

Neben dem BVB wurden zuletzt auch Bayer Leverkusen, Juventus Turin und sogar Real Madrid mit Couto in Verbindung gebracht. So konkret wie die Bemühungen des BVB sind aber Stand jetzt keine anderen.