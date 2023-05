Kapitän Hoffmann verlängert in Düsseldorf

André Hoffmann wird Fortuna Düsseldorf auch über das Saisonende hinaus erhalten bleiben. Der 30-jährige Kapitän des Zweitligisten verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag. Zur Laufzeit machen die Fortunen keine Angaben. Seit 2017 schnürt Hoffmann die Schuhe für die Rheinländer.

Inzwischen kommt der frühere U21-Nationalspieler auf 142 Pflichtspiele im Dress der Düsseldorfer. „Mit André Hoffmann bleibt uns einer der wichtigsten Spieler in unserem Kader erhalten. André ist ein anerkannter Führungsspieler. Wir freuen uns, dass diese Säule unserer Mannschaft auch in Zukunft für die Fortuna auf dem Feld stehen wird“, so Sportvorstand Klaus Allofs.

