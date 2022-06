FC Bayern: Gravenberch unterschreibt Samstag

Hinter den Transfer von Ryan Gravenberch (20) wird der FC Bayern wohl in Kürze einen Haken machen. Nach Informationen der ‚tz‘ trifft der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam am Samstag in München ein, um seinen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister zu unterschreiben.

Gravenberch erhält einen Fünfjahresvertrag, der ihm pro Saison zehn Millionen Euro brutto bescheren soll. Bayern zahlt eine Sockelablöse von 18,5 Millionen Euro, weitere fünf Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft. Ajax sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 7,5 Prozent.