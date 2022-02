River Plate pokert um Castellanos

River Plate lässt bei Valentín Castellanos vom New York City FC nicht locker. Wie ‚ESPN‘ berichtet, wurde auch ein zweites Angebot der Argentinier abgelehnt. Der Klub aus Buenos Aires bot umgerechnet rund zehn Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der MLS-Klub wolle von seiner ursprünglichen Forderung von zwölf Millionen Euro nicht abrücken. Der 23-jährige argentinische Stürmer ist im El Monumental als Ersatz für Julián Álvarez (22) eingeplant, den es im kommenden Sommer zu Manchester City zieht. Castellanos war in der abgelaufenen Saison in 36 Pflichtspielen an starken 31 Toren direkt beteiligt.