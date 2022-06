Verwirrung um Bale und Getafe

Gareth Bale (32) hat nach seinem Abschied von Real Madrid einige Angebote auf dem Tisch – auch ein Verein nicht unweit von den Königlichen ist eine Option für den Waliser. Laut Aussagen von Ángel Sánchez Torres, dem Präsidenten des FC Getafe, wurde Bale dem Madrider Vorstadtklub angeboten. „Sie haben ihn (Bale, Anm. d. Red.) uns angeboten. Wir müssen das mit dem Trainerstab und der sportlichen Leitung von Getafe besprechen“, so das Vereinsoberhaupt bei Getafes Trikotpräsentation für die neuen Saison.

Eine Verpflichtung des ablösefreien Nationalspielers „hängt zu 50 Prozent von Bale und zu 50 Prozent von mir ab“, so Sánchez Torres weiter. Bale konnte sich mit mit Wales im Playoff-Finale gegen die Ukraine (1:0) durchsetzen und nimmt an der WM-Endrunde in Katar teil. Der Vertrag des Linksfußes bei Real läuft Ende Juni aus. Nun sucht der passionierte Golfspieler einen neuen Verein, um sich für die WM fit zu halten.

Update (18:49 Uhr): Bei Twitter geht gerade ein Beitrag von Getafe viral. „Getafe, Getafe, Getafe. In dieser Reihenfolge“ ist eine eigentlich nicht zu leugnende Anspielung auf Bales legendäres Plakat mit der Aufschrift „Wales, Golf, Madrid. In dieser Reihenfolge.“.

Update (19:13 Uhr): Die Verwirrung ist komplett. Bale-Berater Joshua Barnett hat gegenüber Fabrizio Romano auf die Gerüchte mit einem Lachen reagiert. „Ich habe nicht einmal die Nummer von Getafes Präsidenten“, sagt der Agent.