Bayer 04: Bosz steht nicht zur Debatte

Trotz einer schon länger anhaltenden Formdelle muss sich Peter Bosz nicht um seinen Trainerjob bei Bayer Leverkusen sorgen. „Nein. Ein Trainerwechsel ist kein Thema“, stellt Sportchef Simon Rolfes im Interview mit dem ‚kicker‘ klar.

Auch ein mögliches Ausscheiden in der Europa League gegen Young Boys Bern würde an diesem Standpunkt nichts ändern. „In solchen Szenarien denke ich gar nicht, weil ich überzeugt bin, dass wir weiterkommen“, sagt Rolfes. Bosz mache „hier seit mehr als zwei Jahren gute Arbeit. Wir haben in vielen Bereichen eine gute Entwicklung genommen.“