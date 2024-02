Köln: Kehrtwende bei Diehl?

In der Abschiedssaga um Sturmtalent Justin Diehl könnte sich eine Überraschung anbahnen. Wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, kann der von Ex-Trainer Steffen Baumgart verschmähte Youngster sich mittlerweile einen Verbleib bei den Domstädtern vorstellen. Diehls Vertrag beim FC läuft im Sommer aus. Dem Bericht zufolge leisten Sport-Geschäftsführer Christian Keller und Leiter Lizenzbereich Thomas Kessler „kontinuierliche Überzeugungsarbeit“ beim 19-Jährigen, doch noch ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben.

Darüber hinaus hat sich Diehls Situation unter Baumgart-Nachfolger Timo Schultz komplett gewandelt. Der Youngster kam jüngst zu vier Kurzeinsätzen bei den Profis. Eine Perspektive, die unter Baumgart aufgrund der offenen Vertragssituation nicht gegeben war. Für Kölns zweite Mannschaft war Diehl mit zwölf Treffern und neun Assists in 19 Einsätzen erfolgreich. In seiner Altersklasse zählt der U20-Nationalspieler zu den größten Talenten in Deutschland. An Diehl zeigen mehrere Bundesligisten Interesse, allen voran der VfB Stuttgart.