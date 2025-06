Millionen-Summe: Neue Abwehrkante für Köln?

Schon in der Frühphase der Vorbereitung hat der 1. FC Köln einige Baustellen des Kaders behoben. Mit Lukas Kwasniok (43) wurde der neue Mann für die Seitenlinie gefunden, zudem konnte man mit Ragnar Ache (26) und Ísak Jóhannesson (22) zwei Qualitätsspieler für sich gewinnen. Dennoch muss der Kader des Bundesliga-Aufsteigers weiter verstärkt werden, um in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus zu bestehen.

Priorität genießt aktuell die Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, hat der FC dafür Terry Yegbe von IF Elfsborg als mögliches Transferziel ausgemacht. Dem Bericht zufolge sind die Verantwortlichen bereits zu zwei Spielen des 24-Jährigen gereist, um den Linksfuß genauer unter die Lupe zu nehmen. Dem Bericht zufolge soll Yegbe eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro kosten.

Yegbe, der bei den Schweden zum absoluten Stammpersonal in der Defensivzentrale gehört, verfügt sogar über internationale Erfahrung, da er sich mit Elfsborg in der abgelaufenen Saison in der Europa League beweisen konnte. Logisch also, dass der 1,95 Meter-Hüne auch andere Interessenten auf den Plan ruft. Bereits im Winter hatten Sheffield United, Crystal Palace, der FC Fulham, der SC Freiburg und Union Berlin den ghanaischen Nationalspieler (ein Länderspiel) ins Visier genommen.