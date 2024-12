Angebot liegt vor: Bundesligist will BVB-Keeper Lotka

Der 1. FC Heidenheim macht beim Werben um Marcel Lotka ernst. Der Klub von der Ostalb sucht einen Nachfolger für Stammtorhüter Kevin Müller (33), der den Verein voraussichtlich am Saisonende mit Vertragsablauf verlassen wird, um noch einmal ein neues Abenteuer zu wagen. Der Keeper von Borussia Dortmund soll die Heidenheimer Identifikationsfigur nach zehn Jahren im Klub beerben.

Lotka kommt seit seinem Wechsel von Hertha BSC 2022 nicht über die Rolle als Drittliga-Torhüter bei der zweiten Mannschaft des BVB hinaus, obwohl er sein großes Talent immer wieder unter Beweis stellt. In Heidenheim könnte er sich auf größerer Bühne beweisen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat der FCH bereits Kontakt zu Lotka und dessen Berater Maikel Stevens aufgenommen und ein erstes Angebot hinterlegt.

Wechsel bereits im Winter

Der BVB-Keeper soll demzufolge allerdings bereits in diesem Winter nach Heidenheim wechseln und nicht erst im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft und er ablösefrei zu haben wäre. Dafür soll der Conference League-Teilnehmer sogar bereit sein, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen.

Im vergangenen Sommer stand Lotka schon einmal vor einem Abgang. Der Wechsel zu Zweitligist Eintracht Braunschweig scheiterte damals jedoch am Veto der Dortmunder. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wäre der BVB in diesem Winter jedoch bereit, den 23-jährigen Schlussmann abzugeben, um die letzte Chance zu wahren, eine „Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich zu generieren“. Neben Heidenheim soll auch der 1. FC Köln an Lotka interessiert sein.