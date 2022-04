Liverpool nimmt Kontakt zu Tchouaméni auf

Im Rennen um die Unterschrift von Aurélien Tchouaméni bekommt Real Madrid namhafte Konkurrenz. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato buhlt inzwischen auch der FC Liverpool intensiver um die Gunst des 22-Jährigen von der AS Monaco. Die Reds haben Kontakt zum Umfeld von Tchouaméni aufgenommen und kämpfen um dessen Unterschrift.

In spanischen Medien war Mitte März berichtet worden, dass Real kurz davor steht, den zweikampfstarken Abräumer unter Vertrag zu nehmen. Von einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro zuzüglich weiterer 15 Millionen Euro an Boni war die Rede. In Wahrheit ist eine Einigung mit den Königlichen aber noch in weiter Ferne. Reals Interesse ist indes intakt.

Tchouaméni ist noch bis 2024 an Monaco gebunden, ein Wechsel im Sommer ist aufgrund seiner herausragenden Leistungen im Fürstentum jedoch so gut wie beschlossene Sache. Der 1,87 Meter große Rechtsfuß zählt in der Ligue 1 zu den besten Zweikämpfern, hat ligaweit die meisten Pässe abgefangen und gehört auch bei der Balleroberung zur Liga-Elite. Liverpool und Madrid wollen von diesen Fähigkeiten künftig profitieren.