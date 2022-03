Medien: Real vor 50-Millionen-Transfer

Das Rückspiel gegen Paris St. Germain (3:1) hat mal wieder gezeigt, dass Real Madrid über keine echte Alternative zu Casemiro (30) verfügt. Fällt der Brasilianer wie in der Champions League gelbgesperrt aus, müssen gelernte Achter wie Toni Kroos (32), Federico Valverde (23) oder Eduardo Camavinga (19) aushelfen. Zur kommenden Saison soll ein neuer echter Sechser im Bernabéu anheuern.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll Aurélien Tchouaméni „kurz davor stehen, in der nächsten Saison für Real zu spielen“. Aus dem Umfeld des spanischen Rekordmeisters will die Sportzeitung erfahren haben, „dass die Unterzeichnung des Vertrages in greifbare Nähe gerückt ist“.

50 Millionen Ablöse

Tchouaméni stammt aus der Talentschmiede von Girondins Bordeaux und läuft seit rund zwei Jahren für die AS Monaco auf. Dort ist der 22-jährige Abräumer gesetzt und steht noch bis 2024 unter Vertrag. Die Ablöse taxiert die ‚Mundo Deportivo‘ auf 50 Millionen Euro.