ManCity: Silva-Entscheidung gefallen

Bernardo Silva wird wohl auch künftig das Trikot von Manchester City tragen. Laut ‚Sky Sports‘ haben sich der 29-Jährige und die Skyblues auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dem Pay-TV-Sender zufolge verlängert der Portugiese seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr, also bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessierte Vereine wie Al Hilal, der FC Barcelona und Paris St. Germain gehen also aller Voraussicht nach leer aus. Der Mittelfeldspieler läuft seit 2017 für den Klub aus Manchester auf und geht in sein siebtes Jahr bei den Citizens.

Lese-Tipp

ManCity: De Bruyne-Ersatz aus der Bundesliga?

In 308 Partien für City war Silva an starken 114 Treffern direkt beteiligt (55 Tore, 59 Vorlagen). In der vergangenen Saison gewann der 82-fache Nationalspieler mit dem Verein um Trainer Pep Guardiola unter anderem erstmals die Champions League und zum fünften Mal die englische Meisterchaft.