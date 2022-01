Nürnberg: Schäffler vor Verlängerung

Manuel Schäffler darf sich in Kürze über eine Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg freuen. Nach Informationen der ‚Bild‘ verlängert sich das Arbeitspapier automatisch, sobald der Mittelstürmer eine bestimmte Anzahl an Einsätzen absolviert hat – diese Marke sei in Kürze erreicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schäffler steht in dieser Saison bei 19 Pflichtspielen, in der Liga steuerte er drei Tore und einen Assist bei. Der 32-Jährige war im Sommer für 800.000 Euro von Wehen Wiesbaden nach Nürnberg gewechselt.