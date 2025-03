Bundesligisten locken: Verschläft Gladbach die Ullrich-Verlängerung?

Dass Borussia Mönchengladbach sich nach der erschreckend schwachen Vorsaison, die der Klub vom Niederrhein auf Tabellenplatz 14 abschloss, in dieser Spielzeit berechtigte Hoffnungen auf die Europapokalteilnahme machen darf, ist für alle im Klub eine angenehme Überraschung. Neben Neuzugang und Nationalstürmer Tim Kleindienst (29) sticht vor allem Youngster Lukas Ullrich aus einer stark formverbesserten Mannschaft heraus.

Der offensivfreudige und flankenstarke Flügelverteidiger ist seit Anfang November unumstrittener Stammspieler, nachdem er sich im internen Duell gegen Luca Netz (21) durchgesetzt hat. Die starken Leistungen des U20-Nationalspielers bleiben jedoch auch anderen Klubs nicht verborgen. Die Scouts diverser Interessenten drängen sich bei Gladbach-Spielen auf der Tribüne. Ullrich wiederum wartet auf ein Signal von der Borussia. Dieses bleibt jedoch bisher aus.

Ullrich wartet seit Wochen auf Angebot

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wartet der 21-Jährige bereits seit mehreren Wochen auf ein neues Vertragsangebot von Sportchef Roland Virkus. Der Kontrakt des gebürtigen Berliners läuft zwar noch bis 2027, Ullrich gehört allerdings zu den absoluten Geringverdienern der Mannschaft – ein Umstand, der seiner neuen Rolle nicht gerecht wird.

Der Publikumsliebling hat sich bereits mehrfach zu den Gerüchten um seine Person geäußert, betonte aber stets, sich erst einmal aufs Sportliche konzentrieren zu wollen: „Ja, der Rummel ist verrückt. Ich weiß auch vom Interesse mehrerer Vereine, aber das spielt für mich aktuell keine Rolle. Ich möchte mit Borussia so gut wie möglich sein, Spiele gewinnen und in der Tabelle so weit nach oben wie möglich.“

Ullrich war 2023 ablösefrei von der Zweitvertretung von Hertha BSC nach Gladbach gewechselt. Das Talent des Außenverteidigers war bekannt, aber kaum jemand rechnete damit, dass er so schnell durchstarten würde. Konkretes Interesse an Ullrich werden dem VfL Wolfsburg sowie einem weiteren bisher ungenannten Bundesligisten nachgesagt.