M‘gladbach: Umworbener Ullrich reagiert auf Interesse

Lukas Ullrich hat sich über das gesteigerte Interesse an seiner Person geäußert. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ betont der Linksverteidiger, dass er sich dem Interesse mehrerer Vereine bewusst ist, sich aber aktuell nur auf Borussia Mönchengladbach fokussiert: „Ja, der Rummel ist verrückt. Ich weiß auch vom Interesse mehrerer Vereine, aber das spielt für mich aktuell keine Rolle. Ich möchte mit Borussia so gut wie möglich sein, Spiele gewinnen und in der Tabelle so weit nach oben wie möglich.“

In der laufenden Saison hat der 20-Jährige seinen Konkurrenten Luca Netz (21) aus der Startelf verdrängt. Mit seinen starken Leistungen hat er die Aufmerksamkeit mehrerer Bundesligisten wie des VfL Wolfsburg auf sich gezogen. Auch Vereine aus dem Ausland haben den Linksfuß auf dem Zettel. Sein Vertrag bei der Fohlenelf läuft noch bis 2027.