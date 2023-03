Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der FC Bayern könnte zeitnah mit zwei Leistungsträgern verlängern. Laut der ‚Sport Bild‘ stehen Lucas Hernández (27) und Alphonso Davies (22) vor einer neuen Unterschrift beim Rekordmeister.

Borussia Dortmund

Nach FT-Informationen träumt Jude Bellingham (19) von einem Wechsel zu Real Madrid und hat innerhalb der BVB-Kabine bereits von einem Wechsel zu den Königlichen geschwärmt. Auch ein Treffen zwischen Real-Chefscout Juni Calafat und dem Vater des Mittelfeld-Motors hat nach FT-Informationen bereits stattgefunden.

Union Berlin

Union-Boss Oliver Ruhnert hat für den Sommer einen Kaderumbruch angekündigt. „Wir werden im Sommer wohl erneut einen Umbruch haben“, verrät der 51-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘. Ruhnert rechne damit, „dass uns wieder Spieler verlassen werden.“

RB Leipzig

Wie die Sachsen am Mittwoch bekanntgeben, wird Rouven Schröder ab dem 1. April Sportdirektor bei RB. Der 47-Jährige unterschreibt langfristig, Schalke 04 erhält dem Vernehmen nach eine Ablöse von 500.000 Euro.

SC Freiburg

Wie der Bundesligist mitteilt, haben Finanzvorstand Oliver Leki und Sportvorstand Jochen Saier ihre Verträge bis 2027 verlängert. Auch Sportdirektor Klemens Hartenbach unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Breisgauern.

Eintracht Frankfurt

Den Vertrag mit Cheftrainer Oliver Glasner will man bis 2026 verlängern. Sein Jahresgehalt stiege auf drei Millionen Euro an. Glasner wartet der ‚Bild‘ zufolge aber noch ab, welche Transfers die Eintracht in den kommenden Wochen tätigt.

FSV Mainz 05

Dem im Sommer ablösefreien Finn Dahmen liegen laut ‚Sky‘ fünf Angebote vor. Neben Schalke 04, dem FC Augsburg und Hertha BSC wollen auch die PSV Eindhoven sowie ein namentlich nicht genannter Verein den Schlussmann verpflichten. Sein Abschied aus Mainz steht bereits seit Monaten fest.

VfL Wolfsburg

Offensivmann Omar Marmoush (24) hat sich laut ‚Sport1‘ für einen Transfer zu Eintracht Frankfurt entschieden. Zuvor wurde berichtet, dass sich auch Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen im Rennen um den Ägypter befunden haben sollen.

Bayer Leverkusen

Nach Informationen der ‚Sport‘ hat der FC Barcelona Kontakt zu Florian Wirtz‘ Vater Hans-Joachim aufgenommen. Dem Bericht zufolge zeigt sich die Familie des Offensivspielers angetan von den Avancen der Katalanen.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen haben laut der ‚Rheinischen Post‘ bei der Verpflichtung von Hertha-Talent Lukas Ullrich (18) die Nase vorn. Eine Ablöse für den Linksverteidiger, der von vier weiteren Bundesligisten umworben wird, wird nicht fällig, da der Vertrag ausläuft. Seinen Abschied hat der Youngster schon bestätigt.

Werder Bremen

Mitchell Weiser (28) stellt eine Verlängerung bei den Grün-Weißen in Aussicht. Der Rechtsverteidiger sagte in einer Medienrunde: „Es ist gut möglich, dass ich noch länger hier bleibe. Natürlich hängt das auch mit dem weiteren Saisonverlauf zusammen. Aber meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und es macht viel Spaß für Werder zu spielen.“

1. FC Köln

Der verliehene Noah Katterbach (21) könnte beim Hamburger SV bleiben. Laut ‚Bild‘ besitzt der HSV eine Kaufoption für den Linksverteidiger. Der HSV kann erst nach Klarheit über die künftige Ligazugehörigkeit entscheiden, ob er von dem Passus Gebrauch macht.

FC Augsburg

Die Fuggerstädter haben bei zwei potenziellen Sommerneuzugängen Interesse angemeldet. Bei Mittelfeldspieler Lino Tempelmann (24/SC Freiburg) und Torhüter Finn Dahmen (24/Mainz 05) hat der FCA Berichten zufolge seine Visitenkarte abgegeben.

Hertha BSC

Linksverteidiger Lukas Ullrich (18) wird die Alte Dame am Saisonende verlassen. Am Mittwoch informierten die Berliner in Person von Sportdirektor Benjamin Weber den Abschied des Toptalents: „Es stimmt, dass Lukas uns am Dienstag darüber informiert hat, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat und sich ab Sommer neu orientieren möchte.“

VfB Stuttgart

Ex-Sportdirektor Sven Mislintat hat gegen die Schwaben nachgetreten. Über die Trainerentscheidung für Bruno Labbadia sagt der 50-Jährige: „Das ist eines der Themen, bei denen Alexander Wehrle (VfB-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) und ich vielleicht nicht einer Meinung waren. Ich glaube nicht, dass es ein perfektes Match ist.“

TSG Hoffenheim

Kenan Kocak wäre fast statt Pellegrino Matarazzo auf dem TSG-Trainerstuhl gelandet. Laut kicker wollte Berater Roger Wittmann den aktuellen Assistenten der türkischen Nationalmannschaft zu den Sinsheimern lotsen. Doch Wittmann konnte nur Dietmar Hopp überzeugen, der Rest der Hoffenheimer Verantwortlichen lehnte diesen Plan vor mehreren Wochen ab.

FC Schalke 04

S04 kann gleich zwei Gehaltsposten aus seiner Bilanz streichen. Ex-Manager Rouven Schröder wechselt zu Bundesligakonkurrent RB Leipzig. Darüber hinaus wurde der Vertrag mit Ex-Trainer Dimitrios Grammozis (ursprünglich bis 2024 gültig) aufgelöst.

VfL Bochum

Innenverteidiger Noah Loosli von den Grasshoppers könnte im Sommer an der Castroper Straße aufschlagen. Laut dem Schweizer Blick steht der 28-Jährige kurz vor dem Wechsel zum VfL. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.