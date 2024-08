Bayer 04: Wichtiges Detail zum Koussounou-Deal

Atalanta Bergamo hat mit Bayer Leverkusen im Zuge der Leihe von Odilon Kossounou (23) offenbar keine Kaufpflicht, sondern lediglich die Option auf eine feste Verpflichtung ausgehandelt. Das berichtet Branchen-Kenner Fabrizio Romano. Demzufolge können die Italiener den ivorischen Innenverteidiger 2025 für festgeschriebene 25 Millionen Euro an Bord holen.

Schon jetzt steht so gut wie fest, dass sich Kossounou dem Europa League-Sieger für die kommende Saison leihweise anschließen wird. Bis zuletzt ging man jedoch davon aus, dass in den Deal eine an leicht zu erreichende Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht über 25 Millionen Euro inkludiert wird. Derweil dürfte Kossounous Kaderplatz zeitnah von Nordi Mukiele (26) eingenommen werden, der unmittelbar vor einer Leihe von Paris St. Germain nach Leverkusen steht.