Fürth: Wagner verlängert und wird verliehen

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Matti Wagner verlängert. Der 20-jährige Außenverteidiger hat sich bis 2028 an das Kleeblatt gebunden. Außerdem teilen die Mittelfranken mit, dass Wagner in der kommenden Saison auf Leihbasis für Drittligist Alemannia Aachen auflaufen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Matti ist immer noch sehr jung und wir haben großes Vertrauen in sein Potenzial. Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass es seiner Entwicklung guttut, in Aachen Spielpraxis zu sammeln und auf der anderen Seite ist mit der Verlängerung auch klar, dass wir mit ihm für die Zukunft planen“, wird Sportdirektor Stephan Fürstner in der Mitteilung des Vereins zitiert. In der vergangenen Rückrunde hatte Fürth den Linksverteidiger an RW Essen verliehen, wo er 15 Partien in der 3. Liga absolvierte.