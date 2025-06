Nach Sané: Auch Gündogan sagt Galatasaray zu

Galatasaray setzt in diesem Sommer auf Ruhrpott-Power. Der gebürtige Essener Leroy Sané durchläuft zur Stunde die letzte Phase seines Wechsels. Und auch den gebürtigen Gelsenkirchener Ilkay Gündogan hat Gala wohl bereits überzeugen können.

Transfer-Insider Yagiz Sabuncuoglu bestätigt türkische Medienberichte, wonach Gündogan „sehr daran interessiert“ ist, in diesem Sommer seine Zelte am Bosporus aufzuschlagen. Bereits Ende Mai soll es in Istanbul zu einem ersten Treffen gekommen sein. Mittlerweile sollen die Cimbom die Zusage vom Mittelfeldspieler erhalten haben. Ein aus Saudi-Arabien vorliegendes Angebot habe derweil keine Priorität für den Rechtsfuß.

Gala-Fan Gündogan

Gündogan machte nie einen Hehl daraus, dass sein Herz rot und gelb schlägt. „Wenn ich in die Türkei zurückkehre, dann spiele ich bei Galatasaray“, zitierte die ‚Hürriyet‘ den ehemaligen 82-fachen deutschen Nationalspieler zuletzt.

In früheren Interviews hatte der Routinier unterstrichen: „Ich kann den UEFA-Cup-Sieg von Galatasaray (im Jahr 2000, Anm. d. Red.) nicht vergessen. Mit Ausnahme meiner Mutter sind alle in meiner Familie Galatasaray-Fans. Wir haben alle gemeinsam das Finale verfolgt. Als wir das Finale nach Elfmeterschießen gegen Arsenal gewannen, hat mein Onkel seine Tränen nicht zurückhalten können.“

Bereits im vergangenen Jahr rechnete sich Gala Chancen auf den Ballverteiler aus, nach einer durchwachsenen Saison beim FC Barcelona wollte Gündogan aber nochmal eine Ehrenrunde bei Manchester City unter Pep Guardiola drehen.

Dort steht der 34-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag, bei einem Abschied in Richtung Goldenes Horn werden die Skyblues dem fünffachen englischen Meister und Champions League-Sieger aber wohl keine Steine in den Weg legen.