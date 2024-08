FC Bayern: Doppel-Abgang morgen fix?

Die Transfers von Innenverteidiger Matthijs de Ligt (24) und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (26) zu Manchester United sollen am morgigen Montag über die Bühne gehen. Das berichtet Fabrizio Romano. Beide sollen einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben.

Für de Ligt erhält der FC Bayern eine Sockelablöse von 45 Millionen Euro sowie fünf Millionen an möglichen Boni. Den Transfer von Mazraoui lässt sich United 15 Millionen plus fünf Millionen an potenziellen Zusatzzahlungen kosten.