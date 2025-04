Feyenoord verlängert mit Durchstarter Read

Feyenoord Rotterdam belohnt die gute Debütsaison von Eigengewächs Givairo Read mit einem neuen Arbeitspapier. Wie die Niederländer mitteilen, hat der 18-jährige Rechtsverteidiger einen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben. In der aktuellen Saison kommt der Rechtsfuß in 29 Profieinsätzen, darunter auch drei Partien in der Champions League, auf starke acht Vorlagen und einen Treffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich fühle mich hier richtig wohl, deshalb fiel mir die Überlegung nicht schwer“, sagt Read über die Verlängerung. Darüber hinaus ergänzt der gebürtige Amsterdamer: „Mein Wechsel zu Feyenoord war ein Risiko, wir haben lange gezögert. Am Ende haben wir uns dafür entschieden und es hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt. Ich habe mich von der ersten Minute an wohlgefühlt.“ 2023 war er vom FC Volendam in die Jugend von Feyenoord gewechselt.