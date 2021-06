Bericht: Xhaka-Transfer so gut wie fix

Vor einigen Tagen flirtete Granit Xhaka bereits mit der AS Rom und deren neuem Trainer Mourinho. „Jeder kennt Mourinho und weiß, was er geleistet hat. Mourinho weiß, wie man Titel holt“, ließ sich der Schweizer entlocken und gab sich keine große Mühe, die Gerüchte um einen Wechsel in die Ewige Stadt zu entkräften.

Offenbar nicht ohne Hintergedanken. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ nun berichtet, steht Xhaka kurz vor dem Wechsel zur Roma. Mit dem 28-jährigen Ex-Gladbacher seien sich die Giallorossi bereits einig, locken mit einem Vierjahresvertrag und einem Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro plus Boni.

Und auch die Klubs befinden sich laut dem ‚Corriere dello Sport‘ auf einem sehr guten Weg. Nachdem Arsenal zuletzt noch ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro abgelehnt haben soll, gefallen den Gunners die neuerdings offerierten 18 Millionen Euro schon deutlich besser. Xhaka sei bereits in Rom gelandet, um den Wechsel zu finalisieren.