Bochum verkündet Sissoko-Verpflichtung

Der VfL Bochum verstärkt sich im defensiven Mittelfeld. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt Ibrahima Sissoko ablösefrei vom französischen Erstligisten Racing Straßburg an die Castroper Straße. Der 26-jährige Malier bindet sich bis 2027 an den VfL.

VfL-Sportdirektor Marc Lettau sagt über die Verpflichtung: „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ibrahima Sissoko zu verpflichten. Zum einen zeigt es, dass unser Scouting in für den VfL neuen Märkten Früchte trägt und zum anderen, dass wir auch von der Konkurrenz umworbene Spieler vom VfL überzeugen können. Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, ist Ibrahima schon lange Leistungsträger in einer europäischen Top-fünf-Liga. Als solcher wird er auch uns in der kommenden Saison verstärken.“