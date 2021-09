James nicht überzeugt von Basaksehir

Der Wechsel von James Rodríguez in die Türkei ist offenbar am Veto des Kolumbianers gescheitert. Nach Informationen der ‚as‘ herrschte zwischen dem FC Everton und Basaksehir bereits Einigung über die Modalitäten eines Transfers. FT berichtete im Vorfeld über das Interesse der Istanbuler. Der Verein aus der Süper Lig konnte den Spielmacher aber nicht überzeugen, künftig am Bosporus die Schuhe zu schnüren.

Carlo Ancelotti holte den Linksfuß 2020 in den Goodison Park. Seit Ancelotti als Trainer bei Real Madrid arbeitet, steht hinter der Zukunft von James in Everton ein großes Fragezeichen. Bei den Toffees steht der Nationalspieler noch bis 2022 unter Vertrag. Dementsprechend könnte der Techniker im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.