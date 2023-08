Celta holt Torschützenkönig der Eredivisie

Celta Vigo landet einen Transfercoup für die Offensive. Wie die Galizier offiziell vermelden, kommt Anastasios Douvikas vom FC Utrecht und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach liegt die Ablösesumme bei zwölf Millionen Euro.

In der vergangenen Saison erzielte Douvikas starke 19 Ligatreffer in 32 Spielen und lieferte darüber hinaus vier Assists. Gemeinsam mit RB Leipzigs Xavi Simons (20) schoss er damit die meisten Tore in der Eredivisie. Nun schlägt der 15-fache griechische Nationalspieler ein neues Kapitel seiner Karriere in La Liga auf.