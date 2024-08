BVB verkündet Couto-Transfer

Mit der Verpflichtung von Yan Couto schließt Borussia Dortmund eine wichtige Baustelle in der Formation von Trainer Nuri Sahin. Der spielerisch starke Außenverteidiger kommt von Manchester City und war in der vergangenen Saison als Leihspieler beim spanischen Sensationsteam FC Girona einer der absoluten Leistungsträger.

Seine starken Leistungen sorgten für breites Interesse. Neben Juventus Turin und Real Madrid war auch Doublesieger Bayer Leverkusen an Couto dran. Der Zuschlag geht nun jedoch an den BVB. Die Schwarz-Gelben leihen Couto zunächst lediglich von ManCity aus. Der Vertrag enthält jedoch eine leicht zu erreichende Kaufpflicht, die bei etwa 25 Millionen Euro liegen soll. Dadurch würde die hohe Ablöse erst in die Bilanz des nächsten Geschäftsjahres einfließen.

„Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke. Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang“, freut sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Deal.

Coutos unbändiger Offensivdrang auf der Rechtsverteidigerposition erinnert an Achraf Hakimi (25), der von 2018 bis 2020 beim BVB die rechte Seite beackerte. Für Girona legte der brasilianische Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt zehn Treffer auf und erzielte zwei weitere selbst.

In Europas Topligen zählte er während der vergangenen Saison unter allen Rechtsverteidigern dem Statistikanbieter ‚fbref.com‘ zufolge zu den besten ein bis zwei Prozent in den Kategorien Ballführungen in den gegnerischen Strafraum, Torerzeugende Aktionen, raumgewinnender Ballbesitz inklusive progressive Dribblings.

Defensiv mit Verbesserungspotenzial

Ein Barça-Scout bezeichnete den 22-Jährigen vor einigen Jahren als den „zukünftigen Dani Alves“. So stark die Offensivleistungen des Rechtsfußes aber auch sind, defensiv muss sich Couto noch verbessern – das wird eine der Hauptaufgaben für Neu-Trainer Sahin in den kommenden Wochen werden.