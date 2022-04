Silva verlängert in San Sebastián

David Silva hängt noch ein Jahr dran. Wie Real Sociedad San Sebastián am Freitagabend mitteilte, hat der einstige Welt- und Europameister sein auslaufenden Arbeitspapier bis 2023 verlängert.

Silva war 2020 von Manchester City in seine spanische Heimat zurückgekehrt. In der laufenden Saison kam der 36-jährige Spielmacher in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte ein Tor und gab vier Assists.