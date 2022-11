Mané-Schock: Senegal hofft noch

Eine WM-Teilnahme von Sadio Mané ist trotz seiner Wadenverletzung noch nicht endgültig vom Tisch. Wie ‚RMC‘ aus Frankreich berichtet, herrscht beim senegalesischen Fußballverband Optimismus, dass der 92-fache Nationalspieler dem Team zumindest zu einem späteren Zeitpunkt des Turniers zur Verfügung stehen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Freitag gibt der Senegal seinen finalen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt – gut möglich also, dass der Name Mané in der Liste auftauchen wird. Die Afrikaner befinden sich im Austausch mit dem FC Bayern, für die kommenden Tage sind weitere Untersuchungen geplant.