Leipzig: Olmo & Henrichs vor Comeback

RB Leipzig kann am Wochenende unter Umständen wieder auf Dani Olmo und Benjamin Henrichs setzen. Wie die Sachsen mitteilen, sind sowohl der 25-jährige Mittelfeldspieler als auch der 26-jährige Verteidiger „dosiert ins Teamtraining eingestiegen und könnten eine Kaderoption für das anstehende Bundesliga-Spiel am Samstag in Darmstadt sein“.

Olmo fehlte den Roten Bullen zuletzt aufgrund einer Knieverletzung, Henrichs wegen einer Muskelverletzung. Gegen den SV Darmstadt 98 (Samstag, 15:30 Uhr) möchte der Klub um Trainer Marco Rose nach den Unentschieden gegen den FC Bayern (2:2) und den VfL Bochum (0:0) wieder drei Punkte einfahren.