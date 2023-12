Freiburg: Streichs Gedanken an die Zeit danach

Christian Streich denkt bereits über das mittelfristige Ende seiner Amtszeit als Trainer des SC Freiburg nach. „Spannend wäre auch, wie man damit umgeht, wenn man mal nicht mehr Trainer wäre, und was dann mit einem passiert. Denn der Trainerberuf hat mich auch ein Stück weit deformiert. Nicht, dass er mich vollständig verbogen hätte, aber manchmal merke ich schon, dass es etwas mit mir gemacht hat“, so der 58-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘, „das noch zehn Jahre zu machen, das geht gar nicht, das schaffe und will ich auch nicht. Dann schaue ich, was ich noch Sinnvolles tun kann“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 1995 ist Streich Teil des SC Freiburg, damals übernahm er als Jugendtrainer. Seit 2012 ist er Chefcoach der Profis. Für einen anderen Verein war er seit dem Ende seiner Spielerlaufbahn nie aktiv. An die Breisgauer ist er aktuell noch bis 2024 gebunden – Streich unterschreibt stets nur Einjahresverträge.