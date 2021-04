Arsenal: Willian träumt von der MLS

Willian will nach seiner Zeit beim FC Arsenal seine Karriere in den USA abschließen. Im Vereinsmagazin der Gunners sagt der 32-Jährige: „Wann immer ich hier fertig bin, möchte ich wirklich nach Amerika gehen und dort spielen. Möglicherweise bleibe ich in Europa, ich weiß es nicht, aber es ist eines meines Ziele, irgendwann in meiner Karriere in Amerika zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst will der brasilianische Offensivspieler jedoch seinen bis 2023 gültigen Kontrakt bei den Londonern erfüllen. „Mein Plan ist, bei Arsenal zu bleiben, ich habe einen Vertrag hier und will Trophäen gewinnen“, so Willian. Einen Plan für die Zeit nach seiner aktiven Karriere hat er ebenfalls: „Ich möchte Spielerberater werden. Ich bereite mich auf diesen Beruf vor und habe schon angefangen, daran zu arbeiten.“