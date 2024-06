KSC holt Himmelmann

Der Karlsruher SC hat die Torwart-Planungen für die kommende Saison abgeschlossen. Vom 1. FC Kaiserslautern kommt Robin Himmelmann an Bord. Der 35-Jährige kostet keine Ablöse und ersetzt den zum VfL Bochum gewechselten Patrick Drewes (31). Hinter dem als Nummer eins eingeplanten Max Weiß (20) wird sich Himmelmann mit dem ebenfalls neuverpflichteten Aki Koch (20) um den Posten als Ersatzkeeper duellieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier beim Karlsruher SC. Ich spüre große Vorfreude, mit der Mannschaft in die Saison zu starten und meinen Teil zu einer erfolgreichen Zeit beizutragen. Die Gespräche in den letzten Tagen haben mir ein super Gefühl gegeben und ich freue mich nun, mit den Jungs auf den Platz zu gehen“, so Himmelmann über seinen Wechsel zum KSC.