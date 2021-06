VfB: Annäherung im Müller-Poker?

Kommt Bewegung in den Poker um Florian Müller? Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ haben sich der VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 angenähert. Während die Schwaben demnach vier Millionen Euro in Aussicht stellen, fordern die Rheinhessen fünf Millionen plus Bonuszahlungen. Stefan Ortega sei kein Thema in Cannstatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ dagegen nennt den Keeper von Arminia Bielefeld weiterhin als Plan B der Stuttgarter. Denn dem Fachmagazin zufolge stocken die Verhandlungen um einen Müller-Transfer. Darüber hinaus soll der Österreicher Alexander Schlager vom LASK ein Thema sein am Wasen.