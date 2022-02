Ulmer verlängert in Salzburg

Der Kapitän von RB Salzburg bleibt an Bord. Wie die Österreicher verkünden, hat Andreas Ulmer seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 36-jährigen Linksverteidigers wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Ulmer gehört in Salzburg zu den Urgesteinen. Bereits seit 2009 schnürt der 30-malige österreichische Nationalspieler seine Schuhe in der Mozartstadt. Nach wie vor spielt er eine wichtige sportliche Rolle. In dieser Saison stand Ulmer bereits in 24 Pflichtspielen auf dem Platz.