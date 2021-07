United bestätigt Varane-Transfer

Raphaël Varane wechselt von Real Madrid zu Manchester United. Der 28-jährige Franzose wird bei den Red Devils in Kürze einen Vertrag unterschreiben. Für Varane ist United die erste Premier League-Station in seiner Karriere. Berichten zufolge fließt eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro.

Der obligatorische Medizincheck sowie die Unterschrift von Varane stehen noch aus, wie der Klub vom Old Trafford bekanntgibt. Angesichts der offiziellen Verkündung scheint es aber keinerlei Zweifel an der Finalisierung des Geschäfts zu geben.

Zehn Jahre lang schnürte Varane für seine Fußballschuhe für die Königlichen. 2011 wechselte der Innenverteidiger für zehn Millionen Euro Ablöse vom RC Lens zu Real. Für die Madrilenen lief der französische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 360 Pflichtspielen auf.

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC