Hertha: Stark positiv getestet

Niklas Stark steht Hertha BSC vorerst nicht zur Verfügung. Wie der Hauptstadt-Klub am Freitag mitteilte, wurde der Innenverteidiger positiv auf das Coronavirus getestet. Stark hat sich in häusliche Isolation begeben und fällt für das Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (19:30 Uhr) aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige ist bei der Hertha gesetzt, stand in 22 von 25 Pflichtspielen auf dem Platz. Starks Zukunft ist derweil noch offen, sein Vertrag in Berlin läuft am Saisonende aus.